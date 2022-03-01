Украина перешла в наступление в кибервойне с Россией
Украинские айтишники после сдерживания атак перешли к наступлению на просторах сети.
Источник: вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram
Прямая речь Фёдорова: "Первая в мировой истории кибервойна разворачивается на наших глазах.
Кибервойна открыта и масштабна с участием государственных органов, спецслужб, хакеров (и не только белых) и всего патриотического ИТ-сообщества, а в Украине такого ровно 100%!
И если в начале мы сдерживали много мощных атак, преимущественно из-за длительной подготовки врага заранее, то сейчас благодаря единому духу украинцев к свободе мы перешли к уверенному наступлению".
Детали: Одновременно российский МИД жалуется, что российские посольства за границей "находятся под невиданными кибератаками".
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"