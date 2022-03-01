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Украина перешла в наступление в кибервойне с Россией

Роман ПетренкоВторник, 1 марта 2022, 17:10

Украинские айтишники после сдерживания атак перешли к наступлению на просторах сети.

Источник: вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Фёдорова: "Первая в мировой истории кибервойна разворачивается на наших глазах.

Кибервойна открыта и масштабна с участием государственных органов, спецслужб, хакеров (и не только белых) и всего патриотического ИТ-сообщества, а в Украине такого ровно 100%!

И если в начале мы сдерживали много мощных атак, преимущественно из-за длительной подготовки врага заранее, то сейчас благодаря единому духу украинцев к свободе мы перешли к уверенному наступлению".

Детали: Одновременно российский МИД жалуется, что российские посольства за границей "находятся под невиданными кибератаками".

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Темы: ФедоровМинцифрыITхакеры
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