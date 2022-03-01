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Враг обстрелял машину спасателей, которые ехали на пожар

Мазуренко Алена Вторник, 1 марта 2022, 17:35
фото: ГСЧС

Враг обстрелял пожарную машину, ехавшую тушить пожар в здании ТРЦ "Фабрика" в Херсоне. Никто из украинских спасателей не пострадал.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "1 марта в 15:24, во время следования на тушение пожара в здании ТРЦ "Фабрика" в Херсоне, вражеский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей 2-й ДПРЧ г. Херсон.

Шесть спасателей, которые были в пожарной машине, вынуждены были оставить атакованное авто и нашли укрытие почти в километре от места атаки в больнице".

Детали: Сообщается, что никто из украинских спасателей не пострадал.

Пожарные призывают не жалеть оккупантов: "Не пускайте слезу, когда видите как очередной пленник "освободитель" просит маму забрать его домой, потому что он не знал куда он шел. Они нас не жалеют! Ни наших детей, ни женщин, ни родителей".

Предыстория:

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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