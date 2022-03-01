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Противодействие дезинформации: созданы ТГ-каналы председателей облгосадминистраций

Валентина РоманенкоВторник, 1 марта 2022, 16:42

В целях распространения достоверной информации в каждой области создан официальный телеграмм-канал председателя облгосадминистрации.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь: "Друзья! Украина держит строй! Власть на местах вместе с воинами ВСУ и силами территориальной обороны работает на нашу Победу".

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Враг штампует много фейков, чтобы посеять панику. Не поддаемся на провокации, пользуемся официальными источниками".

Детали: Для того чтобы украинцы могли получать достоверную информацию, в каждой области создан официальный телеграмм-канал председателя облгосадминистрации:

Винницкая https://t.me/vinnytskaODA

ВИДЕО ДНЯ

Волынская https://t.me/volynskaODA

Днепропетровская https://t.me/dnipropetrovskaODA

Донецкая https://t.me/pavlokyrylenko_donoda

Житомирская https://t.me/zhytomyrskaODA

Закарпатская https://t.me/zakarpatskaODA

Запорожская https://t.me/starukhofficial

Ивано-Франковская https://t.me/onyshchuksvitlana

Киевская https://t.me/kyivoda

Кировоградская https://t.me/chornamary

Луганская https://t.me/luhanskaVTSA

Львовская https://t.me/kozytskyy_maksym_official

Николаевская https://t.me/mykolaivskaODA

Одесская https://t.me/odeskaODA

Полтавская https://t.me/DMYTROLUNIN

Ровенская https://t.me/s/vitalykoval8

Сумская https://t.me/Zhyvytskyy

Тернопольская https://t.me/ternopilskaODA

Харьковская https://t.me/synegubov

Херсонская https://t.me/khersonskaODA

Хмельницкая https://t.me/khmelnytskaODA

Черкасская https://t.me/AleksandrSkichko

Черновицкая https://t.me/chernivetskaODA

Черниговская https://t.me/chernigivskaODA

Темы: война
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