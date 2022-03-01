Противодействие дезинформации: созданы ТГ-каналы председателей облгосадминистраций
В целях распространения достоверной информации в каждой области создан официальный телеграмм-канал председателя облгосадминистрации.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко
Прямая речь: "Друзья! Украина держит строй! Власть на местах вместе с воинами ВСУ и силами территориальной обороны работает на нашу Победу".
Враг штампует много фейков, чтобы посеять панику. Не поддаемся на провокации, пользуемся официальными источниками".
Детали: Для того чтобы украинцы могли получать достоверную информацию, в каждой области создан официальный телеграмм-канал председателя облгосадминистрации:
Винницкая https://t.me/vinnytskaODA
Волынская https://t.me/volynskaODA
Днепропетровская https://t.me/dnipropetrovskaODA
Донецкая https://t.me/pavlokyrylenko_donoda
Житомирская https://t.me/zhytomyrskaODA
Закарпатская https://t.me/zakarpatskaODA
Запорожская https://t.me/starukhofficial
Ивано-Франковская https://t.me/onyshchuksvitlana
Киевская https://t.me/kyivoda
Кировоградская https://t.me/chornamary
Луганская https://t.me/luhanskaVTSA
Львовская https://t.me/kozytskyy_maksym_official
Николаевская https://t.me/mykolaivskaODA
Одесская https://t.me/odeskaODA
Полтавская https://t.me/DMYTROLUNIN
Ровенская https://t.me/s/vitalykoval8
Сумская https://t.me/Zhyvytskyy
Тернопольская https://t.me/ternopilskaODA
Харьковская https://t.me/synegubov
Херсонская https://t.me/khersonskaODA
Хмельницкая https://t.me/khmelnytskaODA
Черкасская https://t.me/AleksandrSkichko
Черновицкая https://t.me/chernivetskaODA
Черниговская https://t.me/chernigivskaODA