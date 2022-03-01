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Война: Россия выпустила по Украине уже более 400 ракет

Светлана КизиловаВторник, 1 марта 2022, 18:45

По словам высокопоставленного чиновника, связанного с оборонным ведомством США, Россия выпустила более 400 ракет по украинским территориям, но Украина в ответ на это использует действенные системы ПВО.

Источник: CNN

Детали: Собеседник издания отмечает, что на утро 1 марта США зафиксировали более 400 ракет, выпущенных Россией по территории Украины с момента вторжения.

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В то же время американский чиновкик констатирует - у украинцев есть системы противовоздушной обороны, которые остаются "жизнеспособными, не поврежденными и задействованными". В частности, Украина уничтожила по меньшей мере 29 вражеских самолетов и обезвредила множество ракет, запущенных по городам.

Чиновник добавил, что России не удалось достичь преимущества в воздухе, но все же есть отдельные районы, где оккупанты "имеют контроль над ситуацией".

Напомним:

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Темы: войнаРосcияоружие
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