В Мелитополе из-за обстрела врага разрушены десятки домов
Вторник, 1 марта 2022, 20:40
В Мелитополе обстрелами войск Российской Федерации разрушен 31 жилой дом.
Источник: Укринформ со ссылкой на городского голову Мелитополя Ивана Федорова
Прямая речь мэра: "Во время боевых действий в Мелитополе разрушен 31 дом. Эти дома сосредоточены на юге города и в районе Нового Мелитополя".
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Детали: Людям, чьи дома пострадали, два строительных магазина бесплатно выдали строительные материалы.
Глава Васильевской общины Сергей Калиман заявил, что в городе обстреляны рынок и дачи. Обстрелами повреждены жилые дома.
Калиман добавил, что местные власти делают все для того, чтобы остановить захватчиков, а также организовать эвакуацию людей.
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