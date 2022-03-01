В Мелитополе из-за обстрела врага разрушены десятки домов

В Мелитополе обстрелами войск Российской Федерации разрушен 31 жилой дом.

Источник: Укринформ со ссылкой на городского голову Мелитополя Ивана Федорова

Прямая речь мэра: "Во время боевых действий в Мелитополе разрушен 31 дом. Эти дома сосредоточены на юге города и в районе Нового Мелитополя".

Детали: Людям, чьи дома пострадали, два строительных магазина бесплатно выдали строительные материалы.

Глава Васильевской общины Сергей Калиман заявил, что в городе обстреляны рынок и дачи. Обстрелами повреждены жилые дома.

Калиман добавил, что местные власти делают все для того, чтобы остановить захватчиков, а также организовать эвакуацию людей.