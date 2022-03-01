Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ взяли в плен оккупантов возле Донецка: говорят, что обычные жители и их бросили в бой

Денис КарловскийВторник, 1 марта 2022, 21:56
Российские боевики с символикой т.н. "ДНР" возле Светлодарска в 2015 году. Фото: getty images

Подразделения Вооруженных Сил взяли в плен членов вооруженных формирований России в Донецкой области, якобы оказавшихся жителями оккупированных территорий Донбасса.

Источник: facebook-страница штаба операции Объединенных сил

Дословно: "Сегодня, на Донецком направлении наши защитники взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ. Ими оказались жители оккупированных территорий: слесари, учителя, социальные работники. Всех их кремлевские власти насильственно мобилизовали в свою армию и хладнокровно отправили вперед как пушечное мясо".

Детали: На допросе пленные оккупанты понимают вопросы на украинском языке, задаваемые военнослужащим ВСУ. Кроме того, несколько пленных отвечали на вопросы на украинском.

Пленные говорят, что работают учителями в школах или шахтерами.

Они говорят, что им позвонили по телефону руководители на их месте работы (директор школы, руководство шахты и т.д.) и сообщили прийти на место сбора. Там их отвезли на линию фронта, дали военную униформу и оружие.

Боевики не объяснили им, что происходит в Украине и не предупреждали, что им придется убивать гражданское население и военные ВСУ.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ОРДЛОДонбассвойнапленные
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
ОРДЛО
Орбан хочет "держаться подальше от конфликта" и не даст оружие Украине
ГСЧС прекращает работу на четырех КПВВ из-за обстрелов
Со стороны ОРДЛО продолжают лететь снаряды: погиб украинский боец
Последние новости
18:41
Группа путинских чиновников заявила о "тяжелых последствиях" войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
17:56
Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК
17:52
Nvidia прекращает продажу всех продуктов в Россию
Все новости...