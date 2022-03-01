ВСУ взяли в плен оккупантов возле Донецка: говорят, что обычные жители и их бросили в бой

Российские боевики с символикой т.н. "ДНР" возле Светлодарска в 2015 году. Фото: getty images

Подразделения Вооруженных Сил взяли в плен членов вооруженных формирований России в Донецкой области, якобы оказавшихся жителями оккупированных территорий Донбасса.

Источник: facebook-страница штаба операции Объединенных сил

Дословно: "Сегодня, на Донецком направлении наши защитники взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ. Ими оказались жители оккупированных территорий: слесари, учителя, социальные работники. Всех их кремлевские власти насильственно мобилизовали в свою армию и хладнокровно отправили вперед как пушечное мясо".

Детали: На допросе пленные оккупанты понимают вопросы на украинском языке, задаваемые военнослужащим ВСУ. Кроме того, несколько пленных отвечали на вопросы на украинском.

Пленные говорят, что работают учителями в школах или шахтерами.

Они говорят, что им позвонили по телефону руководители на их месте работы (директор школы, руководство шахты и т.д.) и сообщили прийти на место сбора. Там их отвезли на линию фронта, дали военную униформу и оружие.

Боевики не объяснили им, что происходит в Украине и не предупреждали, что им придется убивать гражданское население и военные ВСУ.