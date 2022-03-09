Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Сумской области тероборона разбила 20 единиц техники РФ

Катерина ТищенкоСреда, 9 марта 2022, 21:03
В Сумской области тероборона разбила 20 единиц техники РФ
скриншот видео

В Сумской области бойцы теробороны разбили около 20 единиц техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ

Реклама:

Дословно: "Сумская область. Воины Территориальной обороны ВС Украины разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населённых пунктов.

Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил – 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков и миномет".

Темы: Сумская областьВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Сумская область
Над Сумской областью ночью сбили 3 "Шахеда" – ОВА
10 приграничных громад Сумской области обстреляли россияне за день
"Шахед" попал в дом на Черниговщине, в двух областях повреждены вышки мобильной связи
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: