"Укрзалізниця" эвакуировала почти 2 млн человек в западные области

На эвакуационных поездах "Укрзалізниці" из своих городов в западные области Украины выехало 1 миллион 810 тысяч человек.

Источник: обращение и.о. председателя правления "Укрзализныци" Александра Камышина

Прямая речь Камышина: "По состоянию на вчера (8 марта - ред.) на вечер вывезли 1 миллион 810 тысяч человек из центра, востока и юга на запад".

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Детали: Еще 147 тысяч человек "Укрзалізниця" на своих поездах вывезла заграницу.

Предыстория:

С 3 марта "Укрзалізниця" бесплатно вывозит всех людей на поездах с востока на запад. Обновленное расписание эвакуационных поездов из разных городов публикуют каждый день на правительственных сайтах и ​​через соцсети.

Кроме того, госкомпания назначила дополнительные эвакуационные поезда из Украины в Польшу и Чехию.

За десять суток полномасштабной войны в ООН насчитали, что в разные страны в Европе сбежало более 1,5 миллиона украинцев. Это самый крупный по масштабу кризис вынужденных переселенцев в Европе со времен Второй мировой войны.