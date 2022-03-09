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"Укрзалізниця" эвакуировала почти 2 млн человек в западные области

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 22:13
Фото иллюстративное: Укрзалізниця

На эвакуационных поездах "Укрзалізниці" из своих городов в западные области Украины выехало 1 миллион 810 тысяч человек.

Источник: обращение и.о. председателя правления "Укрзализныци" Александра Камышина

Прямая речь Камышина: "По состоянию на вчера (8 марта - ред.) на вечер вывезли 1 миллион 810 тысяч человек из центра, востока и юга на запад".

Детали: Еще 147 тысяч человек "Укрзалізниця" на своих поездах вывезла заграницу.

Предыстория:

  • С 3 марта "Укрзалізниця" бесплатно вывозит всех людей на поездах с востока на запад. Обновленное расписание эвакуационных поездов из разных городов публикуют каждый день на правительственных сайтах и ​​через соцсети.
  • Кроме того, госкомпания назначила дополнительные эвакуационные поезда из Украины в Польшу и Чехию.
  • За десять суток полномасштабной войны в ООН насчитали, что в разные страны в Европе сбежало более 1,5 миллиона украинцев. Это самый крупный по масштабу кризис вынужденных переселенцев в Европе со времен Второй мировой войны.

Темы: Укрзализныцяэвакуацияпереселенцывойна
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