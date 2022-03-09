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Кулеба: Членство Украины в ЕС может стать определяющей победой для Европы

Алена МазуренкоСреда, 9 марта 2022, 22:17

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал лидеров стран Европейского Союза предоставить Украине членство в ЕС.

Источник: статья Кулебы для Financial Times, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "То, что сегодня украинцы защищают – это не только наша земля, но и ценности, которые мы отстаиваем. Даже защищая видение Европы как целостной, свободной и мирной, мы отвергаем видение ее как поля битвы идеологий холодной войны, разделенных на разные сферы воздействия.

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Украина, ее президент Владимир Зеленский и ее народ уже сделали свой выбор в пользу борьбы добра со злом, какой бы тяжелой, кровавой и страшной ни была эта борьба. Это то, за что мы выступаем и мы не отказываемся от наших основных ценностей".

Детали: Кулеба отметил, что процесс вступления Украины в ЕС не классический, однако, по его словам, решение предоставить Украине членство в ЕС может стать определяющей победой для Европы.

Прямая речь: "Но решение о предоставлении Украине членства в ЕС может стать определяющей победой для Европы и всех ее наций, всех ее лидеров.

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После того, как они примут такое решение, все европейцы будут гордиться им — гордиться тем, что стоят на правильной стороне истории и делают моральный выбор во веки веков".

Детали: Кулеба добавил, что президент РФ Владимир Путин зациклен на стремлениях Украины по вступлению в НАТО, а не на вступлении в ЕС.

Министр добавил, что мнение о том, что предоставление Украине членства в блоке усугубит ситуацию, неубедительно.

Прямая речь: "Предложение дать Украине членство в ЕС стоит перед нами, и я упорно призываю своих коллег в европейских столицах дать ей зеленый свет. Этот шаг будет огромным вливанием надежды украинскому народу. В эти темные времена эта надежда нужна нам как никогда".

Кулеба считает, что членство Украины укрепит ЕС, внесет большой вклад в политическую, экономическую, культурную и социальную силу ЕС после окончания этой войны: "Для ЕС будет вопросом престижа, а также силы иметь такого члена, как мы. Пора принимать решения. Мы сделали свое. Лидеры ЕС, ваша очередь творить историю".

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Темы: войнаКулеба ДмитрийУкраинаЕС
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