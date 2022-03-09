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В Харькове длительные обстрелы и взрывы, объявлена воздушная тревога

Светлана КизиловаСреда, 9 марта 2022, 21:22

В Харькове вечером более часа уже продолжаются звуки залпов, объявлена воздушная тревога.

Источник: Суспільне Харків

Детали: О разрывах снарядов сообщают жители Салтовки, мощный взрыв около 22:00 слышали в центре города.

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Местные телеграммы-каналы со ссылкой на харьковчан пишут, что взрывы слышны во всех районах города, а также в пригороде.

Людей просят находиться в укрытиях.

Источник в ГСЧС подтвердил "Суспільне" информации об обстреле и пожаре в ТРЦ "Никольский". По предварительным данным, из-за угрозы обстрелов спасатели пока не добрались до места происшествия

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Темы: ХарьковвойнаРосcия
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