В Харькове длительные обстрелы и взрывы, объявлена воздушная тревога
Среда, 9 марта 2022, 22:22
В Харькове вечером более часа уже продолжаются звуки залпов, объявлена воздушная тревога.
Источник: Суспільне Харків
Детали: О разрывах снарядов сообщают жители Салтовки, мощный взрыв около 22:00 слышали в центре города.
Местные телеграммы-каналы со ссылкой на харьковчан пишут, что взрывы слышны во всех районах города, а также в пригороде.
Людей просят находиться в укрытиях.
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