В Харькове длительные обстрелы и взрывы, объявлена воздушная тревога

В Харькове вечером более часа уже продолжаются звуки залпов, объявлена воздушная тревога.

Источник: Суспільне Харків

Детали: О разрывах снарядов сообщают жители Салтовки, мощный взрыв около 22:00 слышали в центре города.

Местные телеграммы-каналы со ссылкой на харьковчан пишут, что взрывы слышны во всех районах города, а также в пригороде.

Людей просят находиться в укрытиях.