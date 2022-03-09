Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция выделяет 100 млн евро на помощь Украине и соседним странам

"Европейская правда"Среда, 9 марта 2022, 22:37

Франция выделяет 100 миллионов евро на помощь Украине и соседним странам, принимающим беженцев, убегающих от войны.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции, пишет "Европейская правда".

"Столкнувшись с чрезвычайной гуманитарной ситуацией, Франция выделяет 100 млн евро на помощь Украине и соседним странам. Для пострадавших в результате конфликта уже доставлено около 100 тонн грузов", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Реклама:

Ранее сообщалось, что Франция готовит жилье для первых 10 тысяч беженцев из Украины, вынужденных покинуть страну из-за вторжения РФ.

Ранее сообщалось, что железнодорожная сеть Eurostar предлагает бесплатные билеты украинским беженцам во французском городе Кале, чтобы добраться до временного визового центра Великобритании в Лилле.

Министерство внутренних дел Британии объявило о создании визового центра в начале недели.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: ФранцияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Франция
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
Франция в 2024 году присоединится к обучению украинских летчиков на истребителях
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: