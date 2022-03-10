Президент назначил Юлию Ковалив послом Украины в Канаде
Четверг, 10 марта 2022, 00:43
Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в Канаде Юлию Ковалив.
Фотокопию соответствующего указа разместил на своей странице в Facebook заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".
Ковалив до назначения работала заместителем руководителя Офиса президента, а также являлась членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Предыдущего посла Андрея Шевченко президент уволил с должности еще в августе 2021 года.
Кроме того, президент назначил послом Украины в Австралии Василия Мирошниченко. Он известен коммуникационщик, соучредитель Украинского кризисного медиа-центра.
Послом Украины в Египте назначен Николай Нагорный, ранее возглавлявший украинские диппредставительства в Ливии и Тунисе.