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Президент назначил Юлию Ковалив послом Украины в Канаде

Среда, 9 марта 2022, 21:43

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в Канаде Юлию Ковалив.

Фотокопию соответствующего указа разместил на своей странице в Facebook заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Ковалив до назначения работала заместителем руководителя Офиса президента, а также являлась членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

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Предыдущего посла Андрея Шевченко президент уволил с должности еще в августе 2021 года.

Кроме того, президент назначил послом Украины в Австралии Василия Мирошниченко. Он известен коммуникационщик, соучредитель Украинского кризисного медиа-центра.

Послом Украины в Египте назначен Николай Нагорный, ранее возглавлявший украинские диппредставительства в Ливии и Тунисе.

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