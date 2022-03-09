Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

90% украинцев считают, что НАТО должно закрыть небо над Украиной

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 21:44
90% украинцев считают, что НАТО должно закрыть небо над Украиной
Флаги Украины и НАТо. фото: пресс-служби МИД украины

90% украинцев считают, что украинские власти должны продолжать оказывать давление на Североатлантический альянс с требованием ввести "бесполетную зону" в небе над Украиной.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 8-9 марта

Детали: В противоположность, 7% украинцев считают, что украинским властям не следует давить НАТО касательно закрытия неба.

Реклама:

Половина украинцев (50%) верят, что НАТО закроет небо над Украиной. В то же время, из них только 19% убеждены, что это произойдет в ближайшее время, а 31% считает, что это произойдет несколько позже.

43% опрошенных не верят, что Альянс примет такое решение.

Кроме того, 79% жителей Украины считают, что промедление НАТО с этим решением связано со страхом прямого военного конфликта с Россией.

ВИДЕО ДНЯ

Еще 12% убеждены, что Альянс просто не хочет портить отношения с Россией.

 
Инфографика: группа "Рейтинг"

Предыстория:

  • На встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе 4 марта Альянс отказался "закрывать" небо над Украиной.
  • Президент Владимир Зеленский жестко раскритиковал Альянс вечером 4 марта, сказав, что вина за гибель мирного населения Украины, включая детей, лежит также и на руководстве Североатлантического альянса. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что украинцы разочарованы несостоятельностью НАТО быть сильным военным союзом, способным к защите мира от войны.
  • Путин пригрозил 5 марта, что любые попытки ввести бесполетную зону в небе над Украиной он будет воспринимать как участие этой страны в вооруженном конфликте с Россией.
  • Ранее словацкие военные деятели объяснили, что останавливает Альянс ввести бесполетную зону в небе над Украиной. В частности, нет возможности использовать военные аэродромы Украины для размещения сложной инфраструктуры.
  • Первая леди Елена Зеленская обратилась 8 марта к журналистам мировых медиа и правительств с просьбой закрыть небо над Украиной из-за гибели детей и мирных жителей в результате ракетных и авиационных ударов российских войск. 9 марта президент Владимир Зеленский в очередной раз попросил НАТО закрыть небо над Украиной после авиаудара российских оккупантов по роддому и детской больнице в Мариуполе.

Темы: опросНАТОРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
опрос
Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос
За полгода выросла доля украинцев, которые ориентируются на длительную войну
Подавляющее большинство украинцев верят в хорошее будущее Украины
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: