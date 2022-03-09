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В ОП опровергли очередной фейк о том, что сбежали из Киева

Катерина ТищенкоСреда, 9 марта 2022, 22:12
В ОП опровергли очередной фейк о том, что сбежали из Киева
КИРИЛО ТИМОШЕНКО. ФОТО: LIGA.NET

Президент Владимир Зеленский и команда Офиса президента находятся на Банковой в Киеве.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Враг не может победить нас в бою, поэтому запускает кучу фейков о том, что команда президента якобы покинула Киев. Это неправда.

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Я обращаюсь к вам с улицы Банковой у здания Офиса президента, где сейчас работает президент и его команда, и постараюсь делать такие видео как можно чаще".

Детали: Тимошенко отметил, что в среду главной задачей ОП было вывезти мирных жителей из самых горячих городов.

"Гуманитарными коридорами сегодня было эвакуировано около 48 тысяч человек по трем направлениям: Киевская область – 3,5 тысячи человек, Сумы – 43 тысячи человек и Энергодар – тысяча человек. Продолжается также эвакуация мирного населения из Харькова десятками тысяч благодаря "Укрзалізниці" и автобусам. Все уже в безопасности", – сообщил он.

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По словам Тимошенко, команда президента также работает над логистикой гуманитарной помощи в областях, активно противостоящих российскому военному вторжению.

Темы: Офис президентаКиев
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