Роспропаганда оправдывает авиаудар по роддому в Мариуполе
Ряд деятелей российской государственной пропаганды пытаются, применяя взаимоисключающие фейки, оправдать бомбардировку российскими самолетами детской больницы и роддома в Мариуполе.
Источник: ресурсы российской пропаганды
Детали: Российский государственный пропагандист Владимир Соловьев в своем telegram-канале заявил, что бомбардировка роддома в Мариуполе российской авиацией – это "постановка".
В то же время он утверждает, что в роддоме были не роженицы с врачами, а бойцы батальона "Азов", которые еще 5 марта выгнали беременных женщин, врачей и рожениц с новорожденными и устроили свою огневую точку в здании.
Соловьев говорит, что видео разрушенных корпусов больницы и роддома – это фейк, на который согнали для постановочного видео якобы девушек,играющих роль рожениц.
В ряде российских telegram-каналов, используемых в информационной войне против Украины, также распространяют безосновательные утверждения, что украинские нацисты выгнали всех врачей задолго до авиаудара и устроили свою огневую точку в больнице и роддоме. Подразумевается, что авиация оккупационных войск РФ имела основания совершать такой авианалёт.
В то же время на государственном телеканале Россия-1, где Соловьев работает ведущим ток-шоу, заявили, что на самом деле авиаудар в Мариуполе совершил "Правый сектор", а не российская авиация.
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Предыстория:
- Русские оккупанты около 16:30 9 марта сбросили с самолетов несколько мощных бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Все корпуса медучреждения были капитально разрушены. По меньшей мере, 17 человек получили ранения, в том числе беременные женщины.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал это "геноцидом" со стороны российских оккупантов и надеется, что военные преступники, причастные к авианалету на роддом, будут привлечены к самой строгой мере наказания в международных судах.
- В России заблокировалиИнтернет-издания и сайты, освещающие настоящий масштаб потерь оккупационных войск РФ и сообщают о фактах военных преступлений россиян против украинского гражданского населения. В уголовный кодекс внесли изменения, позволяющие заключить в тюрьму всех, кто распространяет информацию, противоречащую официальной позиции военного руководства РФ.
- Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к оппозиционным изданиям "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь", которые освещали потери среди российских военных в результате боевых действий в Украине и обстрелы российскими оккупантами гражданского населения. Оба эти издания полностью прекратили свою деятельность.
- Там также ограничили Facebook и угрожают заблокировать российскую Википедию из-за статьи о вторжении РФ в Украину.