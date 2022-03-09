Роспропаганда оправдывает авиаудар по роддому в Мариуполе

Ряд деятелей российской государственной пропаганды пытаются, применяя взаимоисключающие фейки, оправдать бомбардировку российскими самолетами детской больницы и роддома в Мариуполе.

Источник: ресурсы российской пропаганды

Детали: Российский государственный пропагандист Владимир Соловьев в своем telegram-канале заявил, что бомбардировка роддома в Мариуполе российской авиацией – это "постановка".

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В то же время он утверждает, что в роддоме были не роженицы с врачами, а бойцы батальона "Азов", которые еще 5 марта выгнали беременных женщин, врачей и рожениц с новорожденными и устроили свою огневую точку в здании.

Соловьев говорит, что видео разрушенных корпусов больницы и роддома – это фейк, на который согнали для постановочного видео якобы девушек, играющих роль рожениц.

В ряде российских telegram-каналов, используемых в информационной войне против Украины, также распространяют безосновательные утверждения, что украинские нацисты выгнали всех врачей задолго до авиаудара и устроили свою огневую точку в больнице и роддоме. Подразумевается, что авиация оккупационных войск РФ имела основания совершать такой авианалёт.

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В то же время на государственном телеканале Россия-1, где Соловьев работает ведущим ток-шоу, заявили, что на самом деле авиаудар в Мариуполе совершил "Правый сектор", а не российская авиация.

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