Небо над Украиной: Зеленский назвал паузу мира "убийственной"

Президент Владимир Зеленский обратился к международным партнерам относительно закрытия неба над Украиной, по его словам, пауза без решения стала "убийственной".

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Делаем все для того, чтобы наконец-то обезопасить наше небо. Я благодарен абсолютному большинству украинцев, которые поддерживают эту позицию. Которые собирают подписи, убеждают своих знакомых на Западе, пишут в соцсетях, организуют митинги.

Реклама:

Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они, наконец, сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения.

Или закрыть украинское небо от российских ракет и бомб. Или дать нам боевые самолеты, чтобы мы все сделали сами. Пауза без решения стала уже просто убийственной".

Детали: Кроме того, президент призвал усилить санкции в отношении России после обстрела роддома в Мариуполе.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Европейцы. Вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами. Что происходило с мариупольцами. Вы видели. Вы знаете, а значит, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продлевать этот геноцид.

Вы должны давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну".