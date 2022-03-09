Американский актер Шон Пенн обсудил с Ермаком передачу истребителей Украине

Пенн говорит по телефону с Ермаком. Фото: twitter-страница Пенна

Американский актер и режиссер Шон Пенн по телефону обсудил с главой Офиса президента Андреем Ермаком предоставление странами НАТО истребителей для Украины.

Источник: twitter-страница Пенна

Прямая речь Пенна: "Только что завершил звонок с главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Чрезвычайно нужные (для Украины – ред.) истребители сейчас где-то в бюрократических процессах между Белым домом и правительством Польши, до сих пор не переданные Украине.

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Возмущение общественности может помочь преодолеть препятствия".

Справка: Шон Пенн является всемирно известным актером, который получил две премии "Оскар" как лучший актер за фильм "Таинственная река" 2003 года и "Милк" 2008 года. Кроме успешной кинокарьеры он занимается политическим активизмом и снимает документальные фильмы о различных значимых общественно-политических событиях в мире. К его мнению по политическим вопросам прислушивается большая часть общественности.

2021 Пенн начал съемки документального фильма о российско-украинской войне, которая на тот момент охватывала только территории Донецкой и Луганской областей.

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