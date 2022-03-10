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ВСУ освободили от оккупантов город Дергачи в Харьковской области

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 марта 2022, 03:35

Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов и взяли под свой контроль город Дергачи Харьковской области.

Источник: председатель Харьковской ОВА/ОДА Олег Синегубов у Телеграмм

Прямая речь: "Вооруженные Силы Украины выгнали российского оккупанта из Дергачев и полностью контролируют территорию.

Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление".

Детали: Синегубов уточнил, что среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля.

Он добавил, что украинские военные потери не понесли.

Напомним: Из-за сильных обстрелов российских оккупантов местные власти не смогли эвакуировать около 5000 жителей города, как было запланировано, но сумели вывезти 250 человек.

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Темы: Харьковская областьвойнаВооруженные силы
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