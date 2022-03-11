Зеленский не понимает, что еще нужно от Украины для членства в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина заслуживает членства в Европейском Союзе, и это можно сделать быстро.

Источник: Зеленский в интервью DIE ZEIT

Прямая речь: "Это можно сделать быстро. Украина и так очень тесно интегрирована с Евросоюзом.

Наши люди абсолютно ценят свободу и демократию. Мы доказали это даже в полномасштабной войне. Что еще нужно?

Евросоюз получит за счет членства Украины в свой состав нацию, которая сегодня является ключевым борцом на континенте за свободу, за демократию, за равенство, а значит и за Европу. А для Украины – это завершение очень долгого пути к европейскому сообществу, частью которого мы являемся исторически".