Зеленский не понимает, что еще нужно от Украины для членства в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина заслуживает членства в Европейском Союзе, и это можно сделать быстро.

Источник: Зеленский в интервью DIE ZEIT

Прямая речь: "Это можно сделать быстро. Украина и так очень тесно интегрирована с Евросоюзом.

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Наши люди абсолютно ценят свободу и демократию. Мы доказали это даже в полномасштабной войне. Что еще нужно?

Евросоюз получит за счет членства Украины в свой состав нацию, которая сегодня является ключевым борцом на континенте за свободу, за демократию, за равенство, а значит и за Европу. А для Украины – это завершение очень долгого пути к европейскому сообществу, частью которого мы являемся исторически".

Предыстория:

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По информации СМИ, лидеры ЕС на неформальном саммите в четверг собираются пообещать поддержку Украине, но, вероятно, не предложат Украине ускоренное членство в ЕС.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что не видит возможности скорейшего присоединения Украины к ЕС, заявляя, что такой ускоренной процедуры вступления не существует.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил в четверг, что Украина ждет конкретный сигнал от лидеров ЕС. Он добавил, что Украина готова работать с теми государствами ЕС, которые сейчас скептически настроены по поводу интеграции Украины.

Узнать больше: "В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении"