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Резников попросил военнообязанных украинцев "не теряться"

Четверг, 10 марта 2022, 21:12

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал всех военнообязанных украинцев "не теряться".

Источник: Министр обороны Алексей Резников в Facebook.

Дословно: "Хочу обратиться ко всем военнообязанным украинцам. В государстве объявлено военное положение, идет мобилизация. Командование вооруженных сил просит вас не терять контакт. Будьте на связи, не теряйтесь. Вы нужны стране!

Если вы переехали с семьями в другие регионы, сообщите местный центр комплектования и социальной поддержки. Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет смысла. Наоборот.

Наша армия останавливает более многочисленного врага, потому что она мотивирована, лучше обучена и вооружена. Мы не победим Россию количеством. Мы преодолеем ее качеством.

В боевые подразделения будут отправляться те, у кого есть соответствующие навыки, оружие и оснащение.

Просто будьте на контакте с центром комплектования по месту проживания. Это нужно не только для обороны, но и для страны и экономики. Чтобы мы понимали все возможности, и могли планировать".

Министр также сообщил, что Украина круглосуточно работает над усилением своей армии.

Он не захотел комментировать поставки оружия, но сказал, что в Украину направляются десятки тысяч шлемов и бронежилетов, медикаменты, другие важные вещи.

По словам Резникова, армия формирует дополнительные резервы, укрепляется по всем возможным фронтам.

Кроме того, он напомнил, что более 100 тыс. украинцев вступило в ряды терробороны. Более 200 тысяч украинских граждан вернулись из Европы, чтобы защищать свою страну. К тому же есть иностранные добровольцы, которые готовы воевать с русским нацизмом.

Темы: Минобороныпризыввойна
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