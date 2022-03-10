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G7 просит производителей нефти и газа увеличить поставки, чтобы заместить РФ

Четверг, 10 марта 2022, 22:14

Страны "Большой семерки" призвали "увеличить поставки" нефти и газа, чтобы сдержать рост цен на энергоносители и риски дефицита, вызванные российским вторжением в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

Как отмечается в заявлении министры энергетики стран G7, российское вторжение имеет "сильные последствия для международных энергетических рынков", в частности вызвало "значительный рост" цен на нефть, газ и даже на уголь.

"Мы с серьезным беспокойством отмечаем бремя, которое это возлагает на домохозяйства, особенно на домохозяйства с низкими доходами, а также на бизнес и промышленность, в частности в европейских странах… и также признаем, что рост цен будет наиболее резко ощутим в развивающихся странах, которые являются чистыми импортерами энергии и чьи финансовые ресурсы уже исчерпаны", – утверждают министры.

"Необходимо рассмотреть действенные меры, чтобы остановить повышение цены на газ", – говорится в заявлении.

"Большая семерка" призывает "страны-производители нефти и газа действовать ответственно и пересмотреть свою способность наращивать поставки на международные рынки, особенно когда производство не достигает полной мощности".

Они отмечают, что сейчас ключевую роль в стабилизации цен на энергоносители имеет Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая отказывается от увеличения добычи, чтобы разгрузить рынок.

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Темы: нефтьгазРосcия
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