Китай впервые назвал войну в Украине войной

министр иностранных дел Китая Ван И, Getty Images

Официальный представитель Китая впервые назвал ситуацию в Украине войной.

Источник: министр иностранных дел Китая Ван И в ходе видеоконференции со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом, сообщает Reuters со ссылкой на государственную телекомпанию Китая CCTV

Прямая речь: "Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее".

Детали: Ван И призвал все стороны принять дополнительные меры для предотвращения эскалации в Украине.

Китай воздерживается от того, чтобы называть нападение России на Украину "вторжением" или осуждать его.