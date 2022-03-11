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Китай впервые назвал войну в Украине войной

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 00:23
министр иностранных дел Китая Ван И, Getty Images

Официальный представитель Китая впервые назвал ситуацию в Украине войной.

Источник: министр иностранных дел Китая Ван И в ходе видеоконференции со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом, сообщает Reuters со ссылкой на государственную телекомпанию Китая CCTV

Прямая речь: "Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее".

Детали: Ван И призвал все стороны принять дополнительные меры для предотвращения эскалации в Украине.

Китай воздерживается от того, чтобы называть нападение России на Украину "вторжением" или осуждать его.

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Темы: КитайвойнаРосcия
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