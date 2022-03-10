Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дуда: россияне совершают преступления, имеющие признаки геноцида

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 23:16

Польские лидеры настаивают на усилении санкции против РФ за военные преступления и призывают противников принятия Украины в ЕС изменить мнение.

"У меня есть доказательства многочисленных преступлений, которые я показываю лидерам других стран. Я буду говорить о еще более жестких санкциях. Я прошу лидеров, которые не хотят, чтобы Украина была в ЕС, изменила свою позицию", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщает Onet.pl, такое заявление польский премьер сделал накануне заседания Европейского совета.

Реклама:

"Это уже не обычная война, это резня, это бойня… Последние две недели шокировали Европу, но действительно ли они изменили Европу? Действительно ли они сделали этот прорыв в мышлении всех? Сегодня я спрошу об этом всех членов Европейского совета", - добавляет Моравецкий. .

О наказании РФ за военные преступления говорил и президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщает Польское радио, президент Дуда убежден, что виновные в военных преступлениях в Украине будут наказаны. По его словам, обстрел российскими военными роддомов и жилых домов являются преступлениями, имеющими признаки геноцида.

ВИДЕО ДНЯ

"Я глубоко верю, что преступники будут отвечать за это перед Международным трибуналом, и что международное сообщество сможет сделать это эффективно. Хочу заверить, что мы, поляки, помогаем, чтобы международные прокуроры могли эти доказательства собрать, чтобы процессы происходили и должны в преступлениях были" наказаны", – утверждает Дуда.

Читайте УП В Google News

Темы: ПольшавойнагеноцидРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Польша
Польша: Перевозчики не блокируют поступление военной помощи в Украину
Хакеры от имени украинской власти присылали чиновникам в Польше опасные письма
Союзы в ЕС призывают бойкотировать польских перевозчиков из-за блокады границы с Украиной
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: