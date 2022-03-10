Дуда: россияне совершают преступления, имеющие признаки геноцида

Польские лидеры настаивают на усилении санкции против РФ за военные преступления и призывают противников принятия Украины в ЕС изменить мнение.

"У меня есть доказательства многочисленных преступлений, которые я показываю лидерам других стран. Я буду говорить о еще более жестких санкциях. Я прошу лидеров, которые не хотят, чтобы Украина была в ЕС, изменила свою позицию", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщает Onet.pl, такое заявление польский премьер сделал накануне заседания Европейского совета.

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"Это уже не обычная война, это резня, это бойня… Последние две недели шокировали Европу, но действительно ли они изменили Европу? Действительно ли они сделали этот прорыв в мышлении всех? Сегодня я спрошу об этом всех членов Европейского совета", - добавляет Моравецкий. .

О наказании РФ за военные преступления говорил и президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщает Польское радио, президент Дуда убежден, что виновные в военных преступлениях в Украине будут наказаны. По его словам, обстрел российскими военными роддомов и жилых домов являются преступлениями, имеющими признаки геноцида.

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"Я глубоко верю, что преступники будут отвечать за это перед Международным трибуналом, и что международное сообщество сможет сделать это эффективно. Хочу заверить, что мы, поляки, помогаем, чтобы международные прокуроры могли эти доказательства собрать, чтобы процессы происходили и должны в преступлениях были" наказаны", – утверждает Дуда.