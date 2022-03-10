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Дуда: россияне совершают преступления, имеющие признаки геноцида

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 23:16

Польские лидеры настаивают на усилении санкции против РФ за военные преступления и призывают противников принятия Украины в ЕС изменить мнение.

"У меня есть доказательства многочисленных преступлений, которые я показываю лидерам других стран. Я буду говорить о еще более жестких санкциях. Я прошу лидеров, которые не хотят, чтобы Украина была в ЕС, изменила свою позицию", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщает Onet.pl, такое заявление польский премьер сделал накануне заседания Европейского совета.

"Это уже не обычная война, это резня, это бойня… Последние две недели шокировали Европу, но действительно ли они изменили Европу? Действительно ли они сделали этот прорыв в мышлении всех? Сегодня я спрошу об этом всех членов Европейского совета", - добавляет Моравецкий. .

О наказании РФ за военные преступления говорил и президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщает Польское радио, президент Дуда убежден, что виновные в военных преступлениях в Украине будут наказаны. По его словам, обстрел российскими военными роддомов и жилых домов являются преступлениями, имеющими признаки геноцида.

"Я глубоко верю, что преступники будут отвечать за это перед Международным трибуналом, и что международное сообщество сможет сделать это эффективно. Хочу заверить, что мы, поляки, помогаем, чтобы международные прокуроры могли эти доказательства собрать, чтобы процессы происходили и должны в преступлениях были" наказаны", – утверждает Дуда.

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Темы: ПольшавойнагеноцидРосcия
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