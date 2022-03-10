Зеленский о Путине: Он крайне редко общается с честными людьми

Президент Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин очень редко допускает к себе честных людей и видит только то, что приносят ему его наемники в "отчетах".

Источник: Зеленский в интервью DIE ZEIT

Зеленского спросили, о чем он подумал, когда Путин заявил, что защитит население ОРДЛО от "геноцида" и освободит Украину от якобы "нацистского правления".

Прямая речь: "Думаю, что он крайне редко общается с честными людьми. А что он слышит от тех, с кем общается, или что читает в приносимых отчетах, можно услышать и от него".

Детали: По словам Зеленского, его совсем не удивило вторжение России, однако он никогда бы не подумал о том, что оно будет столь жестоким по отношению к гражданскому населению.

Прямая речь: "Если вы спрашиваете о вторжении, то никакого сюрприза. Если вы спрашиваете о жестокости этого вторжения, то это, конечно, невозможно воспринять без шока. То, что они делают с гражданским населением... Когда сбрасывают авиабомбы на жилые дома или когда били по жилым кварталам из реактивной артиллерии – это невозможно понять. Это очевидные военные преступления".

Президент считает, что российские власти способны на все и готовы пойти на то, чтобы уничтожить украинский народ.

Прямая речь: "Если они воюют реактивной артиллерией против детских садов и крылатыми ракетами против жилых домов, то они могут сделать вообще все, что угодно. Просто уничтожить народ. Бывали же в истории примеры, когда пытались уничтожить или даже уничтожали народы. Но они этого не смогут сделать. Украина и мир вместе имеют силу, чтобы отразить это подлое вторжение".