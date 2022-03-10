Путин хочет растерзать Европу на части так же, как и Украину – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что российские власти и президент РФ Владимир Путин стремится разорвать Украину и страны Европы на части и открыто об этом заявляет.

Источник: Зеленский в интервью DIE ZEIT

Прямая речь: "А вы слышали, что они в Москве говорили в последние годы? Вы слышали когда-нибудь, чтобы они уважали Европу? Чтобы они признавали Европу силой, с которой нужно иметь отношения на равных и на основе международного права?

На самом деле, они хотят разорвать Европу так же, как и Украину. Они уже анонсируют это.

Слушайте, что рассказывают их пропагандисты. В них даже в церквях бывают проповеди о покорении других стран. Молдавии, Грузии, стран Балтии. Я уверен, что есть угроза и Польше.

На самом деле весь континент в опасности, пока Россия имеет возможность нападать на другое государство".