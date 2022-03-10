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В Мариуполе российские оккупанты совершают обстрелы по полчаса – мэр

Денис КарловскийЧетверг, 10 марта 2022, 22:49
В Мариуполе российские оккупанты совершают обстрелы по полчаса – мэр
Похороны погибших мариупольцев в братской могиле 9 марта. Фото: Евгений Малолетка, АР

Российские оккупанты неустанно обстреливают Мариуполь в течение суток с перерывом на полчаса.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко

Прямая речь Бойченко: "Они цинично стреляют из запрещенного оружия, "Градами", гаубицами по жилым массивам.

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Сегодня они цинично расстреляли ДСНС.

Каждые 30 минут в город заходила авиация, работала по жилым массивам, убивая мирное население – стариков, женщин, детей.

В этом сегодня величие русской армии?"

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Детали: Мэр рассказал, что российские захватчики обстреливают гумконвои и маршрут "зеленого коридора" для населения. В то же время, по его словам, подразделения РФ уверяют украинские власти, что ехать безопасно, но сразу совершают обстрелы.

Предыстория:

  • 10 марта из-за провокаций и обстрелов российских оккупантов в город в очередной раз не смогли доставить гуманитарную помощь. Также украинские власти не смогли организовать эвакуацию мирного населения, несмотря на согласование с оккупантами маршрутов и времени эвакуации через "зеленые коридоры" днем ранее. Утром 10 марта вражеская авиация нанесла очередной удар по жилым массивам города.
  • 9 марта российские оккупанты сбросили несколько мощных бомб с самолетов по роддому и детской больнице в центре Мариуполя. Сначала сообщали о 17 раненых, однако утром 10 марта стало известно о трех погибших, в том числе детях.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские оккупационные войска сознательно разбомбили роддом в Мариуполе. Российские пропагандисты оправдали авианалет на роддом фейками о том, что там не было врачей, рожениц и детей, а были только "нацисты", которые обустроили огневую точку в больнице.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что удар по роддому стал окончательным доказательством совершения РФ геноцида против Украины. Лидеры Польши также заявили, что бомбардировки российскими оккупантами роддомов и жилых массивов имеют признаки геноцида. Власти США сравнили блокаду Мариуполя с блокадой Ленинграда нацистами во время Второй мировой войны.
  • По предварительным оценкам горсовета, в блокадном Мариуполе за 10 суток погибли около 1300 мирных жителей.

Темы: МариупольРосcиявойнаобстрел
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