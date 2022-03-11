Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит жителей, которые жывут рядом с местным аэропортом, временно покинуть свои дома.

Источник: Заявление Марцинков в Facebook

Прямая речь: "Хочу попросить жителей микрорайона Опришевцы, Крыховцы, Чукаловка после воздушной тревоги со временем все же покинуть свои дома и переехать".

Подробности: 11 марта в Ивано-Франковске уже было несколько воздушных тревог. Городские власти призывают жителей Франковска не пренебрегать предупреждениями и реагировать на сирены.

Что было ранее: Утром 11 марта В Ивано-Франковске произошли взрывы в районе аэропорта. Система тревоги не сработала.