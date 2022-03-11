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Враг обстрелял Николаев, обошлось без жертв

Светлана КизиловаПятница, 11 марта 2022, 22:27
скрин с видео

Российские захватчики открыли огонь по гражданским объектам Николаева, обошлось без жертв.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, ГСЧС

Детали: По словам Кима, оккупанты стреляют по городу с северо-восточной стороны.

Прямая речь: "Беспорядочная стрельба по гражданским объектам. Орки прикрывают свое перемещение".

По предварительным данным, которое публикует "Суспільне", во время обстрелов Николаева российскими оккупационными войсками 11 марта один человек получил осколочные ранения, три снаряда попали в жилые дома, один попал в котельную и еще один - в автостоянку.

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В одном из кафе в городе возник пожар, также сообщают о возгорании автомобиля.

Позже Ким добавил, что погибших в результате обстрелов нет.

"Слава богу, без жертв", – сказал он.

Темы: Николаеввойна
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