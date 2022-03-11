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Враг обстрелял Николаев, обошлось без жертв

Светлана КизиловаПятница, 11 марта 2022, 21:27
Враг обстрелял Николаев, обошлось без жертв
скрин с видео

Российские захватчики открыли огонь по гражданским объектам Николаева, обошлось без жертв.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, ГСЧС

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Детали: По словам Кима, оккупанты стреляют по городу с северо-восточной стороны.

Прямая речь: "Беспорядочная стрельба по гражданским объектам. Орки прикрывают свое перемещение".

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По предварительным данным, которое публикует "Суспільне", во время обстрелов Николаева российскими оккупационными войсками 11 марта один человек получил осколочные ранения, три снаряда попали в жилые дома, один попал в котельную и еще один - в автостоянку.

В одном из кафе в городе возник пожар, также сообщают о возгорании автомобиля.

Позже Ким добавил, что погибших в результате обстрелов нет.

"Слава богу, без жертв", – сказал он.

Темы: Николаеввойна
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