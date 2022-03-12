Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден: Будем защищать каждый дюйм территории НАТО, но Третью мировую нужно предотвратить

Суббота, 12 марта 2022, 00:04

Президент США Джо Байден заявил, что войну с Россией его страна не будет вести на территории Украины.

Источник: заявление Байдена в Белом доме

Дословно: "Для понимания: мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских сил. Мы пришлем деньги, еду и помощь для спасения украинского народа. И я буду приветствовать украинских беженцев. Мы должны приветствовать их здесь с распростертыми объятиями, если они нуждаются в этом

И мы собираемся оказывать больше поддержки Украине. Мы будем и дальше стоять вместе с нашими союзниками в Европе и отправлять безошибочный месседж: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО с полной мощью объединенного и активизированного НАТО.

Мы не будем вести войну против России в Украине. Прямое противостояние между НАТО и Россией – это Третья мировая война, чего мы должны пытаться не допустить.

Но мы уже знаем, что война Путина против Украины никогда не будет для него победой".

В другом своем заявлении Байден также объявил, что более 12 000 американских военных были мобилизованы вдоль российской границы для защиты стран НАТО.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: СШАНАТОРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, обновленоИз-за обстрелов в Харькове загорелся рынок "Барабашово", погиб спасатель

70% россиян испытывают тревогу из-за социально-экономической ситуации – Forbes

Канцлер Шольц просит не обзывать и не бить россиян

Макрон: Франция должна готовиться к войне высокой интенсивности в Европе

фото, видеоРоссияне обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие, горит склад

Подоляк рассказал о подготовке мирного соглашения и встречи Путина с Зеленским

Все новости...
США
США вводят санкции против жены и взрослых детей Пескова
Республиканцы требуют от Байдена передачи истребителей Украине
В Пентагоне похвалили Украину за "очень креативную" воздушную оборону
Последние новости
21:27
Более 3800 человек удалось эвакуировать "гумкоридорами" за сутки
21:25
PayPal начал полноценно работать в Украине
21:18
Минэнерго: есть запрос на украинскую электроэнергию от ЕС
21:15
В Херсоне от обстрелов пострадали более 70 домов
21:12
видео, обновленоИз-за обстрелов в Харькове загорелся рынок "Барабашово", погиб спасатель
21:05
Италия готова восстановить драмтеатр в Мариуполе
20:59
В Лондоне стартовал благотворительный аукцион в поддержку больницы "Охматдит"
20:57
ВСУ ликвидировали полковника российского ВДВ из Костромы
20:53
В Красном Кресте объяснили, почему называют войну в Украине конфликтом
20:43
фото, видеоЛюди не могут начать разбирать завалы драмтеатра в Мариуполе из-за обстрелов РФ
Все новости...