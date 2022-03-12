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Германия хочет, чтобы Сербия стала полноправным членом ЕС - Бербок

Суббота, 12 марта 2022, 00:03

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила пожелание, чтобы Сербия стала полноправным членом Европейского Союза.

Об этом она заявила во время визита в Белград, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы хотим, чтобы Сербия стала полноправным, равноправным и свободным членом Европейского Союза в будущем", – сказала Бербок на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

На прошлой неделе несколько тысяч человек собрались в Белграде на митинг в поддержку Российской Федерации после вторжения в Украину.

На мероприятии прозвучали гимны Сербии и России, а некоторые присутствовавшие несли флаги России, Сербии, а также символы движения четников. Люди скандировали "Сербия, Россия, нам не нужен Союз", намекая на возможность членства Сербии в Евросоюзе.

Ранее президент Сербии пожаловался на давление из-за нежелания вводить санкции против РФ.

Вучич также заявлял, что осудит признание Россией независимости ОРДЛО, если президент Украины Владимир Зеленский осудит по телевидению натовскую бомбардировку Сербии в 1999 году.

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Напомним, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью "Европейской правде" заявил, что Сербия в нынешних условиях вряд ли бы получила членство в ЕС.

Темы: ЕСГермания
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