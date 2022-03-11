США вводят санкции против жены и взрослых детей Пескова

В Государственном департаменте США объявили о введении санкций против жены и взрослых детей спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Источник: пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс

Детали: Прайс не прояснил, что предусматривает введенный пакет санкций.

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Справка: 54-летний Дмитрий Песков имеет 5 детей: сына Николая от первого брака с Анастасией Буденной, дочь Елизавету и сыновей Мика и Дени от второго брака с Екатериной Солоцинской и дочь Надежду от нынешней жены, российской фигуристки Татьяны Навки.

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