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У Лукашенко заявили, что Россия поставит в Беларусь современную военную технику

Катерина ТищенкоСуббота, 12 марта 2022, 00:15
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН. СКРИНШОТ

Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о поставках в ближайшее время Россией в Беларусь самых современных образцов военной техники.

Источник: пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии БЕЛТА

Дословно: "Много внимания в ходе беседы уделили развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства. В частности, договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники.

В свою очередь Беларусь нарастит поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции".

Детали: По словам Эйсмонт, одной из основных тем в разговоре Путина и Лукашенко стал ход переговоров делегаций РФ и Украины, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон.

"В рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашен помощник президента России Владимир Мединский, а по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент", - заявила пресс-секретарь Лукашенко.

Вторая часть переговоров, по ее словам, была посвящена актуальным вопросам двухсторонних отношений и "выстраиванию взаимодействия в связи с жестким давлением Запада и США и гибридной войной, развязанной против России и Беларуси".

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Пресс-секретарь передала слова Лукашенко о том, что Россия "пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны".

В развитие договоренностей в понедельник переговоры в Москве проведут правительственные делегации РФ и Беларуси и выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам, добавила Эйсмонт.

Что предшествовало: Лукашенко в Москве заявил, что "Украина готовилась напасть на совместные войска РФ и РБ на территории Беларуси".

В свою очередь, Путин заявил Лукашенко, что ему доложили о некоторых "позитивных сдвигах" на переговорах украинской и российской сторон. 

Темы: ЛукашенкоПутинБеларусьРосcия
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