В Киевской области уничтожили вражеский пункт – работает байрактар

В Киевской области возле Макарова украинские защитники уничтожили пункт управления оккупантов.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Дословно: "Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши воздушные силы".

Детали: Для уничтожения врага украинские защитники использовали беспилотник Байрактар.