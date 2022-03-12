В Киевской области уничтожили вражеский пункт – работает байрактар
Суббота, 12 марта 2022, 00:29
В Киевской области возле Макарова украинские защитники уничтожили пункт управления оккупантов.
Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Дословно: "Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши воздушные силы".
Детали: Для уничтожения врага украинские защитники использовали беспилотник Байрактар.
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