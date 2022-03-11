Журналисты заметили колонну военной техники в Беларуси в направлении Бреста
Журналисты-расследователи заметили в Беларуси движение колонны около 20 единиц военной техники в направлении города Брест на границе с Польшей и Украиной.
Источник: Motolko Help
Детали: Около 21:30 (по киевскому времени) колонну заметили возле поселка Городея, расположенного между Минском и Барановичами.
Ранее возле городка Самохваловичи под Минском расследователи заметили в составе колонны ЗРК "Оса", бензовозы и военные грузовики.
Как утверждают очевидцы, на технике была маркировка красного квадрата, используемая вооруженными силами Беларуси.
A convoy of military equipment was seen near Samakhvalavichy, moving along the M1 highway towards Brest.— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 11, 2022
The column includes “Osa” surface-to-air missile systems, a fuel truck and Ural trucks.
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Техника движется по автодороге М1, которая заканчивается в городе Брест, расположенном на границе с Польшей и Украиной.
Напомним: Лукашенко уже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.
Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине.
Кроме того, значительная часть ракетных ударов русских войск по украинским городам была совершена с территории Беларуси.
Предыстория:
- Украинские военные и чиновники ожидали, что Беларусь присоединится к российской вооруженной агрессии в Украине до 21 часа 11 марта. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил беларусов, что им лучше не вступать в войну против Украины, чтобы не рисковать вернуться домой в виде "груза 200".
- Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в 14:30 11 марта российские самолеты вылетели с белорусского аэродрома, залетели в воздушное пространство Украины над Ровенщиной, развернулись и обстреляли села вблизи госграницы Украины с Беларусью. За несколько минут до обнародования этой информации широкой общественности, министр обороны Алексей Резников обратился на русском языке к беларусам и призвал их не верить провокациям российских оккупантов и не допустить привлечения белорусской армии к вооруженной агрессии РФ против Украины.
- В Министерстве обороны Беларуси отреагировали, что осуществление ракетного удара по селам на пограничные Белоруссии и Украине является "фейком".
- Лукашенко проводит 11 марта официальные переговоры с Путиным в Москве. Беларусский диктатор рассказал своему визави, что якобы украинская армия планировала нападение на Беларусь, поэтому он благодарен за то, что Россия начала вторжение и предотвратила якобы "кровавую бойню". Путин же пообещал рассказать о "положительных подвижках" в переговорах российской делегации с Украиной. После визита Лукашенко в Москву его пресс-секретарь анонсировала поставки Россией современной военной техники в Беларусь.
- Украинская разведка и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщали неоднократно, что Беларусь готовится присоединиться к российским оккупационным войскам в войне против Украины. В то же время, якобы белорусское военное руководство провело анонимный опрос среди военнослужащих, и большинство из них высказали полнейшее нежелание воевать с Украиной.