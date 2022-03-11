Украинские защитники подбили еще одного полковника РФ, но его спасли кадыровцы
Украинские военные ранили полковника российской армии Юрия Медведева, но его спасли кадыровцы.
Источник: Telegram-канал главаря Чечни Рамзана Кадырова
Прямая речь: "В ходе боя за очередной населённый пункт наши воины эвакуировали раненого командира бригады, полковника армии Юрия Медведева.
Его вынесли из-под огня на безопасное место. Наши бойцы оказали ему первую медицинскую помощь и на своём транспорте оперативно доставили в госпиталь, передали его медикам".
Детали: Кадыров записывает видео о том, то его военные спасают украинцев от каких-то мифичных "националистов". Вот, бойцам Кадырова удалось спасти российского полковника-оккупанта.
При этом Кадыров уверяет, что его "бойцы" успешно противостоят "бандеровцам, нацистам и шайтанам" в Украине.
Предыстория:
- Вечером 26 февраля стало известно о разгроме под Гостомелем подразделения, считающегося в РФ элитным – 141-го специального моторизованного полка войск Нацгвардии РФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Возглавлявший его близкий к главе Чечни Рамзану Кадырову генерал Магомед Тушаев был ликвидирован Вооруженными силами Украины.
- 1 марта Рамзану Кадырову пришлось частично признать потери чеченской "гвардии" в Украине.