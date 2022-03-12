Данилов: Мир должен признать Россию ядерным террористом
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские власти "спокойно относятся" к ядерному шантажу со стороны Москвы, в то же время мир должен признать Россию государством, занимающимся ядерным терроризмом.
Источник: Данилов в прямом эфире, передает Укринформ
Прямая речь: "Что касается ядерного шантажа Российской Федерации, будьте уверены, мы спокойно к этому относимся. Они могут пойти на что угодно. Они настолько профессионально могут придумывать какие-то мифы... Уже даже пришли к тому, что якобы коронавирус вішел из украинских лабораторий".
Детали: В контексте ядерной безопасности, которая оказалась под угрозой из-за захвата российскими войсками Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций, он подчеркнул, что международное сообщество должно признать РФ государством, занимающимся ядерным терроризмом.
Секретарь СНБО также отметил необходимость привлечения усиленной помощи и поддержки со стороны других государств для противостояния российской военной агрессии.
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