Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские войска оккупировали 70% территории Луганской области – глава области

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 01:23

Российские захватчики оккупировали около 70% территории Луганской области, где настраивают российское телевидение и контроль за гражданским населением.

Источник: глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Оккупировано сейчас уже 70 процентов территории Луганской области.

На ныне захваченных территориях уже начинают подключать российское телевидение. На этих территориях уже распространяется русская пропаганда и фейки.

Луганская область является одной из самых горячих точек. На новых временно оккупированных россиянами территориях репрессируют и разгоняют мирные протесты выстрелами".

Детали: Гайдай сообщил, что российские оккупанты совершают обстрелы по всей территории, которая до сих пор контролируется украинскими силами.

По его словам, наиболее горячие точки сейчас в Северодонецке, Лисичанске, Попасной, Рубежном, Кременной и громаде Горского. Оккупанты обстреливают и уничтожают гражданские объекты: детские сады, школы, больницы, газопроводы и электросети.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

На подконтрольной территории Луганщины есть мобильная связь, но она работает с перебоями. Гайдай заверил, что ремонтные бригады пытаются быстро чинить коммуникации, когда связь исчезает полностью.

Оккупанты не согласовывают маршруты гуманитарных грузов и не допускают ремонтные бригады для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Из-за блокады россиян, по словам Гайдая, существуют проблемы с гуманитарными грузами, которые власти пытаются везти всеми доступными видами транспорта. Главные пункты раздачи обустроили в Лисичанске и Северодонецке.

Предыстория:

  • На ночь 11 марта российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня Рубежное, в результате чего произошел пожар в доме престарелых. От обстрелов пострадал также и Северодонецк.
  • 10 марта бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками не прекращались.
  • 7 марта жители захваченного россиянами Старобельска вышли на митинг. Они сняли российский триколор и подняли украинский сине-желтый флаг, а затем спели государственный гимн Украины.

Темы: Луганская областьоккупацияРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, обновленоИз-за обстрелов в Харькове загорелся рынок "Барабашово", погиб спасатель

70% россиян испытывают тревогу из-за социально-экономической ситуации – Forbes

Канцлер Шольц просит не обзывать и не бить россиян

Макрон: Франция должна готовиться к войне высокой интенсивности в Европе

фото, видеоРоссияне обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие, горит склад

Подоляк рассказал о подготовке мирного соглашения и встречи Путина с Зеленским

Все новости...
Луганская область
Неизвестные на Луганщине снимали видео для Путина – у них даже был сценарий
Ночь в регионах: в Барышевке попали в дома, в Рубежном горит дом престарелых
Пограничники и ВСУ дали бой оккупанту в Луганской области
Последние новости
22:49
США пригрозили Китаю последствиями за поддержку войны в Украине
22:45
Пилоты ВВС Беларуси в четверг отрабатывают имитацию стрельбы - СМИ  
22:44
В Украине создали Национальное информбюро: займется военными ВСУ и оккупантами
22:26
Компромисс должны найти на местах: в Красном Кресте рассказали о своем участии в организации гумкоридоров
22:25
В Раде ответили Шольцу, который не видит вины россиян в войне против Украины
22:15
22:14
В РФ разрешили "местным умельцам" ремонтировать Boeing и Airbus
22:06
Зеленский покорил сердце Добкина и заставил его спорить с Шарием
22:01
КАРТАПравительственные самолеты РФ совершили необычные рейсы из Москвы в Сибирь
21:59
Из 9 гумкоридоров сработало 8 – Верещук
Все новости...