"Укрпочта" выбрала эскиз марки "Русский корабль, иди на#уй!"

"Укрпочта" объявила победителя народного голосования за эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!".

Источник: Укрпочта

Детали: Отмечается, что за работу украинского художника Boris Groh проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов.

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В "Укрпочте" добавили, что после завершения организационных вопросов эскиз будет передан в печать.

"Итак, не будем терять времени! Приступаем к работе, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно", - говорится в сообщении.

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