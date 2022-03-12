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"Укрпочта" выбрала эскиз марки "Русский корабль, иди на#уй!"

Катерина ТищенкоСуббота, 12 марта 2022, 01:30
эскиз-победитель, фото Укрпочты

"Укрпочта" объявила победителя народного голосования за эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!".

Источник: Укрпочта

Детали: Отмечается, что за работу украинского художника Boris Groh проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов.

В "Укрпочте" добавили, что после завершения организационных вопросов эскиз будет передан в печать.

"Итак, не будем терять времени! Приступаем к работе, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно", - говорится в сообщении.

Знать больше: "Русский корабель, иди на х.й!": защитники Змеиного ответили врагу

Предыстория:

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  • Государственная пограничная служба и Вооруженные силы Украины получили надежду, что все защитники Змеиного живы. Российские СМИ сообщили, что 82 защитника Змеиного острова были доставлены на причал Морвокзала оккупированного Севастополя.
  • Госпогранслужба не называла общего количества своих бойцов на острове. Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля сообщил, что по его данным, пограничников было 13, и все они погибли.

Темы: УкрпочтакораблиРосcия
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