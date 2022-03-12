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Российские военные в Украине прикрываются флагами Красного креста

Суббота, 12 марта 2022, 01:50

Российские военные перемещаются на бронированной технике под флагом Красного креста.

Источник: Telegram Оперативный ВСУ, "Комсомольская правда"

Детали: Передвижение российской бронетехники под флагом гуманитарной организации "Красный крест" зафиксировано в пропагандистском репортаже российского издания "Комсомольская правда", опубликованном 10 марта.

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Темы: РосcияКрасный Крествойна
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