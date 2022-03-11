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ВВС узнало о морге для солдат РФ: "Трупы гниют, потом их куда-то увозят"

Мазуренко Алена Пятница, 11 марта 2022, 23:59
фото: генштаб

В морге на юге Беларуси в городе Мозырь, куда предположительно доставляют тела погибших российских военных, складируют кучу трупов – они воняют и гниют, потом тела куда-то увозят.  

Источник: источник российской службы BBC News, который знаком с сотрудниками морга в Мозыре

Прямая речь источника: "Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение – 5 на 5 квадратных метров, там их складируют некоторое время, они гниют, воняют – потом тела куда-то увозят. Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом.

Сколько этих трупов – никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают".

Детали: С начала войны в независимых белорусских и украинских СМИ стали появляться сообщения о моргах и больницах в городах на юге Беларуси, переполненных телами российских военных.

Особенное внимание журналистов привлек Мозырь – небольшой город (чуть больше 100 тыс. человек), расположенный примерно в 60 километрах от белорусско-украинской границы.

По словам источника, на улицах города много военных – предположительно из Чечни, можно увидеть автомобили с российскими номерами.

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В государственных СМИ Беларуси, подконтрольных самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко информация о лечении пострадавших российских солдат отсутствует.

Предыстория:

  • По данным украинских защитников, оккупанты потеряли более 12 тысяч человек. Российские захватчики оставляют тела своих солдат и скрывают настоящие потери. С собой в Украину они привезли мобильные крематории.
  • роме того, сотни оккупантов сдались в плен украинским военным.

Темы: БеларусьВооруженные силыРосcиявойна
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