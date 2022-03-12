Бывший сепаратист пытался бежать в Польшу – задержан пограничниками
Суббота, 12 марта 2022, 21:29
На Львовщине задержан бывший сепаратист, который пытался бежать в Польшу.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: Вечером 12 марта патруль отдела "Смольница" задержал нарушителя, который хотел незаконно пересечь границу в Польшу.
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У задержанного был кухонный нож и заточка.
Как выяснили охранники границы, нарушитель является гражданином Украины 1996 года рождения, ранее проходил службу в одном из военных российских подразделений на временно оккупированной части Донецкой области, за что был судим и отбыл наказание.
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