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Бывший сепаратист пытался бежать в Польшу – задержан пограничниками

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 22:29
фото ГПСУ

На Львовщине задержан бывший сепаратист, который пытался бежать в Польшу.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Вечером 12 марта патруль отдела "Смольница" задержал нарушителя, который хотел незаконно пересечь границу в Польшу.

У задержанного был кухонный нож и заточка.

Как выяснили охранники границы, нарушитель является гражданином Украины 1996 года рождения, ранее проходил службу в одном из военных российских подразделений на временно оккупированной части Донецкой области, за что был судим и отбыл наказание.

Темы: Пограничная служба
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