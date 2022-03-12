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В Каховке исчез местный журналист

Суббота, 12 марта 2022, 22:35

В Каховке Херсонской области в субботу вечером исчез местный журналист Олег Батурин.

Источник: региональный представитель Института массовой информации со ссылкой на супругу Батурина.

Детали: Согласно сообщению, примерно в 16:00 Олегу позвонил знакомый и предложил встретиться возле автостанции, расположенной недалеко от дома журналиста.

Слова жены журналиста: "Где-то в 16:30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся".

Подробности: По сообщениям в местных чатах, примерно в 16:50 возле автостанции заметили российских военных.

Олег Батурин работает журналистом газеты "Новый день".

В Каховке на постоянной основе нет российских военных, зато оккупирован соседний город Новая Каховка. Там есть попытка создать военно-гражданскую администрацию, подконтрольную россиянам.

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Темы: СМИХерсонская область
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