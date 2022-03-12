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На пункте пересечения границы с Польшей поставили лавочки и смонтировали розетки

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 21:50
На пункте пересечения границы с Польшей поставили лавочки и смонтировали розетки

На пункте "Краковец" обустроили крытый коридор с розетками и скамейками для тех, кто пешком пересекает границу Украины с Польшей.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

Дословно: "С завтрашнего дня в пункте пропуска "Краковец" заработает специальный "гуманитарный коридор" для комфортного пересечения границы гражданами - обустроены скамейки, где люди смогут отдохнуть, а также установлены розетки для зарядки гаджетов".

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Детали: Из-за больших очередей вынужденных переселенцев, которые бегут из Украины в Польшу и пересекают границу пешком, местные власти попытались предусмотреть комфортные условия ожидания в очереди.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • По состоянию на 12 марта, пограничники фиксировали определенный спад желающих пересечь западную границу. За сутки 11 марта польско-украинскую границу пересекли около 49 тысяч украинцев.
  • В то же время, с начала нападения России 24 февраля, в Украину вернулись около 215 тысяч граждан.
  • Польские власти попросили украинцев не оставаться в пограничных воеводствах, потому что возможности поселения и помощи вынужденным переселенцам у них уже исчерпаны.

Темы: ПольшаграницаЛьвовщинагуманитарка
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