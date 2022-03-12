Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Северные котики" уничтожили ракетное подразделение россиян, которое обстреливало Чернигов

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 23:17
часть уничтоженной техники оккупантов

Защитники Чернигова отчитываются об уничтожении значительного количества бронетанковой и автомобильной техники противника, а также подразделении кафиров, которое обстреливало город из ракетных установок.

Источник: оперативное командование "Північ"

Дословно: "Силы обороны ОК "Північ" продолжают выполнение боевых задач по освобождению Черниговщины от российских оккупационных войск.

За прошедшие сутки украинским защитникам удалось захватить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника.

Часть москальской орды уничтожена, часть сдалась в плен.

Захваченная техника противника пополнила украинские подразделения и теперь активно работает своими же снарядами по россиянам.

Кроме того, вблизи Чернигова "наши котики" уничтожили подразделения орков, на вооружении которых находилось оружие, из которого враг наносил ракетные удары по Чернигову".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Черниговская областьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лидер Китая заявил Байдену, что война в Украине не в его интересах

YouTube в России могут заблокировать в ближайшие дни – росСМИ

Зеленский: В Киевской области с начала войны освободили от врага более 30 населенных пунктов

Зеленский предсказывает России возвращение в "лихие 90-е"

Георгиевские ленты, бесплатные хот-доги: в Москве проходит митинг-концерт в поддержку войны

Если Украина продолжит успешно защищаться, Путин начнет угрожать ядерными ударами – Пентагон

Все новости...
Черниговская область
Украинские защитники освободили еще два населенных пункта на Черниговщине
Еще один вражеский бомбардировщик ликвидирован – ОТГ Північ
Силы сопротивления освободили от россиян 5 населенных пунктов на Черниговщине
Последние новости
19:06
Суд разрешил арестовать Медведчука
18:51
Три авианосные группы НАТО провели совместные учения в Ионическом море
18:39
Война глазами детей: в Украине собирают детские рисунки для NFT-аукциона
18:27
В Mastercard говорят, что не будут получать никаких доходов в РФ
18:15
На связи с врачом: у Helsi заработали бесплатные онлайн-консультации
18:10
Etsy, eBay и другие: ряд мировых маркетплейсов отменил комиссию для продавцов из Украины
18:03
видеоМединский: Украина и Россия максимально сблизили позиции по нейтральному статусу
17:41
фотоВ Харькове несколько бойцов ВСУ ликвидировали элитный спецназ РФ: появились детали
17:41
МХП не выплатит инвесторам средства по евробондам
17:41
Италия поможет восстановить драмтеатр в Мариуполе после победы над оккупантом
Все новости...