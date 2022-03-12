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Чехия просит ЕС о помощи с размещением беженцев из Украины

Суббота, 12 марта 2022, 23:22

Чехия просит активировать механизм гражданской защиты ЕС и помочь стране с поселением тысяч людей, выехавших из Украины в результате войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Представитель спасательной службы Павла Якубкова рассказала, что государство почти исчерпало свои способности полноценно принимать беженцев.

"Мы стараемся находить всем жилье, но скоро сможем предлагать только минимальные условия с минимальными удобствами", – отметила она.

По ее словам, еще есть спортзалы и складские помещения, которые трудно назвать комфортными жилыми условиями, но когда иссякнут и эти возможности, придется устанавливать палаточные городки.

Чехия просит предоставить ей через механизм ЕС модульные дома для размещения людей. В стране уже семь таких комплектов, в каждом можно будет разместить 150 человек. Чехия надеется получить еще 25, что позволит поселить 2000 человек.

Темы: ЧехияУкраинавойна
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