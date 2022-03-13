Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные РФ по наводке попали ракетой в продсклад в Киевской области

Воскресенье, 13 марта 2022, 01:35

Российские военные попали ракетой и разрушили продовольственный склад в Броварском районе.

Источник: глава Киевской ОГА Алексей Кулеба в Telegram.

Дословно: "Выяснилось, что на крыше здания накануне диверсанты установили маячок. Призываю всех и каждого обращать внимание на подозрительные предметы на зданиях, дорогах, объектах инфраструктуры и немедленно сообщать в полицию!".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: войнаКиевская областьпродукты
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лидер Китая заявил Байдену, что война в Украине не в его интересах

YouTube в России могут заблокировать в ближайшие дни – росСМИ

Зеленский: В Киевской области с начала войны освободили от врага более 30 населенных пунктов

Зеленский предсказывает России возвращение в "лихие 90-е"

Георгиевские ленты, бесплатные хот-доги: в Москве проходит митинг-концерт в поддержку войны

Если Украина продолжит успешно защищаться, Путин начнет угрожать ядерными ударами – Пентагон

Все новости...
война
Чехия просит ЕС о помощи с размещением беженцев из Украины
"Северные котики" уничтожили ракетное подразделение россиян, которое обстреливало Чернигов
Альтернатива закрытию неба, $200 млн от США, Германия не будет покупать нефть у РФ: новости дня
Последние новости
19:33
Уничтожены квартира или автомобиль: как компенсировать убытки после войны
19:19
Арестович объяснил, почему в Мариуполь не может прийти военная подмога
19:18
Россияне отпустили похищенного главу ОТГ в Харьковской области: он в больнице
19:06
Суд разрешил арестовать Медведчука
18:51
Три авианосные группы НАТО провели совместные учения в Ионическом море
18:39
Война глазами детей: в Украине собирают детские рисунки для NFT-аукциона
18:27
В Mastercard говорят, что не будут получать никаких доходов в РФ
18:15
На связи с врачом: у Helsi заработали бесплатные онлайн-консультации
18:10
Etsy, eBay и другие: ряд мировых маркетплейсов отменил комиссию для продавцов из Украины
18:03
видео, обновленоМединский: Украина и Россия максимально сблизили позиции по нейтральному статусу
Все новости...