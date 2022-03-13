Зеленский попросил премьера Израиля помочь освободить мэра Мелитополя из плена

Президент Владимир Зеленский попросил израильского премьера-министра Нафтали Беннета посодействовать в освобождении из российского плена мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Источник: twitter-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Продолжил диалог с Премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Говорили об агрессии со стороны РФ и перспективах мирных переговоров.

Должны прекратить репрессии против мирного населения: попросил оказать содействие в освобождении пленного мэра Мелитополя и местных общественных деятелей".

Детали: Из-за больших очередей вынужденных переселенцев, которые бегут из Украины в Польшу и пересекают границу пешком, местные власти попытались предусмотреть комфортные условия ожидания в очереди.

Предыстория: