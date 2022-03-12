Зеленский попросил премьера Израиля помочь освободить мэра Мелитополя из плена
Суббота, 12 марта 2022, 22:42
Президент Владимир Зеленский попросил израильского премьера-министра Нафтали Беннета посодействовать в освобождении из российского плена мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Источник: twitter-страница Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Продолжил диалог с Премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Говорили об агрессии со стороны РФ и перспективах мирных переговоров.
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Должны прекратить репрессии против мирного населения: попросил оказать содействие в освобождении пленного мэра Мелитополя и местных общественных деятелей".
Детали: Из-за больших очередей вынужденных переселенцев, которые бегут из Украины в Польшу и пересекают границу пешком, местные власти попытались предусмотреть комфортные условия ожидания в очереди.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 11 марта русские похитили мэра Мелитополя Андрея Федорова на улице. Момент похищения был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения.
- 12 марта жители города вышли на протесты возле райгосадминистрации с требованием к оккупантам освободить Федорова. Российские захватчики похитили прямо с места протестов активистку Ольгу Гайсумову, которая организовывала протетсные акции в городе.
- Зеленский обратился к мировым лидерам помочь освободить Федорова из плена оккупантов.По его словам, русские применяют пытки к Федорову, чтобы он на видео сказал, что поддерживает оккупационную администрацию в городе.
- Вечером 12 марта оккупанты назначили и.о. мэра города депутата от "Оппозиционного блока", которая призвала жителей не сопротивляться российским захватчикам и признать их власть.
- Американские журналисты сообщили, что Беннет советовал Зеленскому пойти на уступки и выполнить требования Путина, чтобы сохранить жизнь своих граждан. Однако в Офисе президента возразили, что в разговоре Зеленского с Бенетом в принципе звучали подобные предложения.