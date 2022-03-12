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Россияне осуществили неудачную кибератаку на Минобороны Украины

Суббота, 12 марта 2022, 23:49

В Министерстве обороны Украины сообщили о неудачных попытках кибератаки со стороны Минобороны России.

Источник: Минобороны Украины на Facebook.

Детали: На служебные почтовые адреса украинского Минобороны были разосланы фишинговые письма, направленные на получение доступа к служебной переписке работников оборонного ведомства.

Однако, все вредоносные e-mail были заблокированы и не попали к пользователям.

Дословно письмо-фишинг выглядел так: "В связи с критически важным обновлением базы сервера прошу срочно подтвердить свою учетную запись, в противном случае почта будет заблокирована".

Кроме того, в письме была указана фишинговая ссылка, доменное имя которой было зарегистрировано 22.02.2022 и имеет признаки принадлежности к Министерству обороны России.

"Все силы врага остались тщетными. Кибервойска Украины вместе с партнерами держат оборону", - отметили в украинском министерстве.

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Темы: МинобороныРосcияхакеры
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