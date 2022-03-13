Переговоры Украины с Россией продолжаются в рабочих группах нон-стоп – Подоляк

Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются в рабочих группах нон-стоп, а 14 марта подведут итоги в полном составе.

Источник: twitter-страница члена украинской делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка

Прямая речь Подоляка: "Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания.

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В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов".

Предыстория:

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что очередной раунд переговоров в полном составе делегаций запланирован на понедельник 14 марта. Подоляк говорил о возможных датах раунда переговоров 14 и 15 марта, а также добавил, что будут поднимать вопросы компенсации РФ за разрушенные дома.

12 марта стало известно, что украинская и российская делегации продолжали переговоры в видеоформате после последней очной встречи 7 марта.

10 марта Путин сказал на переговорах с Лукашенко в Москве, что в переговорах с Украиной есть "положительные подвижки", о которых он расскажет за закрытыми дверями. Начиная войну против Украины 24 февраля, Путин требовал "денацификации", "демилитаризации" и закрепления нейтрального статуса Украины.

27 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским договорились о проведении переговоров украинской и российской делегаций на территории Беларуси. Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области на берегах реки Припять.

Второй раунд переговоров провели в Беловежской пуще вблизи польско-белорусской границы 3 марта. Стороны тогда договорились о создании гуманитарных коридоров в города, которые оказались в зоне активных боевых действий. Третий раунд прошел в том же составе и месте 7 марта.