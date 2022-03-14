Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ просит у Китая военную и экономическую помощь – NYT

Мазуренко Алена Понедельник, 14 марта 2022, 00:13
ВЛАДИМИР ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ В ПЕКИНЕ 4 ФЕВРАЛЯ, ФОТО SPUTNIK/AFP/GETTY IMAGES

Официальные лица США заявляют, что Россия запросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной.

Источник: The New York Times

Детали: По словам официальных лиц США, Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной.

По словам чиновника, Россия также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям.

Американские официальные лица отказались подробно описать тип военной техники, которую ищет Москва.

Также они отказались обсуждать какую-либо реакцию Китая на запросы РФ.

В США внимательно следят, чтобы увидеть, отреагирует ли Китай на какие-либо просьбы о помощи от России.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан планирует встретиться с высокопоставленным китайским чиновником в понедельник в Риме, чтобы обсудить войну РФ против Украины и роль Китая.

Дополняется... 

Темы: РосcияКитайСШАвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине заработали лагеря для пленных россиян

Мирные переговоры с Россией могут длиться несколько недель - Подоляк

Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха — в 33 раза выше нормы

фотоВСУ уничтожили российского генерал-лейтенанта – штаб

Зеленский: Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе

Оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря – штаб

Все новости...
Росcия
Россия хочет одеть белорусов в форму РФ – секретарь СНБО
Рашизм уже в разы превосходит фашизм – Данилов
Переговоры Украины с Россией продолжаются в рабочих группах нон-стоп – Подоляк
Последние новости
13:39
фотоОккупанты бомбили поселок на Киевщине – убили 7 мирных жителей
13:35
Лукашенко: Путин предлагает Украине стать такой, как Беларусь
13:33
Россияне надевают на мариупольцев белые повязки, чтобы запутать украинских защитников – Азов
13:27
Кассетные боеприпасы и авиаудары: в Донецкой области за сутки убиты и ранены десятки гражданских
13:11
В Германии зарегистрировали уже более 200 тысяч беженцев из Украины
13:07
Кремль пытается выяснить, чем недовольны россияне внутри страны – РосСМИ
13:05
Оккупанты мобилизованных из ОРДЛО бросают как "пушечное мясо" – разведка
12:55
Резервы НБУ превышают довоенные
12:52
видеоКак умрет Путин: аниматоры предложили несколько вариантов
12:46
В России заявляют что рассматривается вопрос отключения их от GPS
Все новости...