ВЛАДИМИР ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ В ПЕКИНЕ 4 ФЕВРАЛЯ, ФОТО SPUTNIK/AFP/GETTY IMAGES

Официальные лица США заявляют, что Россия запросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной.

Источник: The New York Times

Детали: По словам официальных лиц США, Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной.

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По словам чиновника, Россия также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям.

Американские официальные лица отказались подробно описать тип военной техники, которую ищет Москва.

Также они отказались обсуждать какую-либо реакцию Китая на запросы РФ.

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В США внимательно следят, чтобы увидеть, отреагирует ли Китай на какие-либо просьбы о помощи от России.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан 14 марта в Риме проведет переговоры с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором Офиса комиссии иностранных дел Ян Цзечи.

В США пытаются повлиять на Китай, чтобы тот использовал свое влияние на РФ, убедив пойти на деэскалацию.

Администрация Байдена надеется убедить Китай оказать давление на Путина, чтобы тот изменил свой курс в отношении Украины.

Некоторые в администрации США считают, что можно отговорить Китай от увеличения помощи Москве.

Пекин может довольствоваться риторической поддержкой Москвы и не желать в дальнейшем вмешиваться, предоставляя военную технику РФ.

Салливан сказал, что Китай "знал до того, как произошло вторжение, что Путин что-то замышляет", но добавил, что в Китае, возможно, не были в курсе всего масштаба планов лидера РФ: "Вполне возможно, что Путин солгал им так же, как он солгал европейцам и другим".