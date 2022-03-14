РФ просит у Китая военную и экономическую помощь – NYT
Официальные лица США заявляют, что Россия запросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной.
Источник: The New York Times
Детали: По словам официальных лиц США, Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной.
По словам чиновника, Россия также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям.
Американские официальные лица отказались подробно описать тип военной техники, которую ищет Москва.
Также они отказались обсуждать какую-либо реакцию Китая на запросы РФ.
В США внимательно следят, чтобы увидеть, отреагирует ли Китай на какие-либо просьбы о помощи от России.
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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан планирует встретиться с высокопоставленным китайским чиновником в понедельник в Риме, чтобы обсудить войну РФ против Украины и роль Китая.
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